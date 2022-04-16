Liman Başformeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Başformeni görev tanımı nedir, Liman Başformeni ne iş yapar, Liman Başformeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Başformeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Başformeni Tanımı;

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Liman Başformeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Başformeni Maaşları

Liman Başformeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Başformeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Başformeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.37

Meslek Adı :

Liman Başformeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Liman faaliyet sahası içinde günlük programa göre yapılan yükleme ve boşaltma işlerini formen ve işçileri sevk ve idare ederek güvenli bir şekilde yaptıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Başformeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük yapılacak işleri formenlere talimat vermek,

b) Yükleme boşaltma işlerinde kullanılacak malzemenin tespit edilmesi ve tedarikini sağlamak,

c) Yapılan yükleme boşaltma işlerine nezaret etmek,

d) Standart konteynırlara sığmayan yüklerin yüklenmesinde ve tahliyesinde formen ve diğer işçilere nezaret etmek, e) İşçilerin gerekli eğitimi almalarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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