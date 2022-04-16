Liman Formeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Formeni görev tanımı nedir, Liman Formeni ne iş yapar, Liman Formeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Formeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Formeni Tanımı;

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Liman Formeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Formeni Maaşları

Liman Formeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Formeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Formeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.38

Meslek Adı :

Liman Formeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Liman faaliyet sahası içinde günlük programa göre yapılan yükleme ve boşaltma işlerinin istif tekniği ve yükleme boşaltma talimatına göre yapılması için işçilere nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Formeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yükleme boşaltma işlerinde kullanılacak malzemeleri tespit etmek,

b) Yükün hangi noktalardan bağlanması gerektiğini tespit etmek,

c) Yapılan yükleme boşaltma işine nezaret etmek,

d) Standart konteynırlara sığmayan yüklerin yüklenmesinde ve tahliyesinde kullanılacak malzemeyi tespit etmek, e) Standart dışı yükün vince en uygun şekilde bağlantısını yaptırmak,

f) Çalışmalar esnasında can ve mal güvenliğinin sağlanmasına azami dikkat etmek,

g) İşçilere gerektiğinde yapılan işle ilgili bilgiler vermek-eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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