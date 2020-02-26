Liman Han, denize doğru kaydığı için ön cephesi askıya alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Eminönü'ndeki 113 yıllık Liman Han denize doğru kaydığı için ön cephesini uzmanlar, mimar ve mühendisler eşliğinde, çok dikkatli ve özenli bir çalışmayla çelik konstrüksiyon ile askıya aldık." dedi.

Avdagiç, Liman Han'ın restorasyonuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Liman Han'ın Osmanlı'nın emaneti olduğunu, bu emaneti, aslına sadık kalarak geleceğe aktaracaklarını söyledi.

Avdagiç, yapının denize doğru kaymasına neden olan kötü zeminin iyileştirilerek deprem yönetmenliğine uygun hale getirilmesi sonrası arka kısmının aslına uygun bir şekilde yenileneceğini bildirdi.

Restorasyonu 18 ay içinde tamamlamayı öngördüklerini belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Restorasyon projesi titiz bir sürecin ardından Koruma Kurulu tarafından onaylandı. İlgili kurumlardan da gerekli yasal izinlerin alınması sonrası restorasyon çalışmalarına başlandı. Her şey takvimimize uygun işliyor. Türk mimarisinin yüz akı mimar Vedat Tek'in bu şaheserine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir. Dolayısıyla Liman Han projesine, İstanbul'a karşı olan sosyal sorumluluk projemiz olarak bakıyoruz.

Binanın en önemli kısmı olan ve mutlaka korumamız gerektiğini düşündüğümüz tarihi ön cephesiyle ilgili çalışmayı başlattık. Çok tehlikeli ve riskli bir safhaydı. Çünkü denize doğru artan eğimiyle bölgede ciddi tehlike oluşturuyordu. Hem çevre için tehlike arz ediyordu hem de tarihi dokusunun bozulmaması gerekiyordu. 113 yıllık Liman Han denize doğru kaydığı için ön cephesini uzmanlar, mimar ve mühendisler eşliğinde, çok dikkatli ve özenli bir çalışmayla çelik konstrüksiyon ile askıya aldık. Arka kısım ise komple İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayladığı projeye uygun şekilde yenilenecek. Şimdi bu aşamadayız. Bu yenileme bittiğinde bina içinde uzmanlar eşliğinde sökülen mimari ögeleri de restorasyon uygulamalarında tekrar kullanarak restorasyonu tamamlayacağız."



Avdagiç, Liman Han'ın, restorasyonu tamamlandıktan sonra sadece eğitim ve kültürel amaçla kullanılan bir yapı olacağını aktararak, "Temennimiz gerçekleştirdiğimiz bu güzel çalışmanın, bölgedeki diğer terk edilmiş haldeki yapıların sahiplerine örnek olması ve yapıların kullanılabilecek şekilde restore edilerek zaman içinde yok olmalarının önüne geçilmesi." dedi.





- Restorasyon projesi Koruma Kurulu tarafından onaylandı





Verilen bilgiye göre, Türk mimar Vedat Tek'in şaheseri olarak gösterilen Liman Han'ın restorasyonunda önemli bir aşamaya gelindi. Kötü zemini sebebiyle denize doğru kayan ve bölgede ciddi tehlike oluşturan Liman Han'ın, döneminin neredeyse tüm özelliklerini barındıran ve yıkılma tehlikesi taşıyan ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alınarak koruma altına alındı.

Restorasyon projesi, Koruma Kurulu tarafından onaylandı ve ilgili kurumlardan da gerekli yasal izinlerin alınması sonrası restorasyon çalışmalarına başlandı.

2006 yılından bu yana İTO mülkiyetinde bulunan ve zaman içinde tarihi handa, restorasyon kapsamında, önce Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini, mermer kaplama, ahşap kapı ve pencere doğramaları ile demir ferforje elemanların söküm işlemleri uzmanlar eşliğinde tamamlandı.

Ardından sökülen bu mimari ögeler, restorasyon uygulamalarında tekrar kullanılmak üzere sahada oluşturulan atölyelerde restore edildi. Söküm işlemleri sonrası ise yapının ön cephesi askıya alınarak koruma altına alındı.

Kaynak: AA