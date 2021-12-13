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Liman işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Liman işçisi Maaşları ve İş İlanları

Liman işçisi V Limanlara gelen ve giden malları yükleyen boşaltan kişidir. Liman işçisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Liman işçisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Liman işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Liman işçisi Maaşları ve İş İlanları

Liman işçisi görev tanımı nedir, Liman işçisi ne iş yapar, Liman işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman işçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman işçisi Tanımı

Limanlara gelen ve giden malları yükleyen boşaltan kişidir

Liman işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Liman işçisi Maaşları

Liman işçisi maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Liman işçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Liman işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Liman işçisi Ne İş Yapar?

 Liman İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Limanlara gelen ve giden malları yükleyen boşaltan kişidir.

Liman işçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Liman işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Liman işçisi mesleğinin meslek kodu 9333.20 olarak belirlenmiştir

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