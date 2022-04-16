Liman Konteynır Terminal Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Konteynır Terminal Şefi görev tanımı nedir, Liman Konteynır Terminal Şefi ne iş yapar, Liman Konteynır Terminal Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Konteynır Terminal Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Konteynır Terminal Şefi Tanımı;

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Liman Konteynır Terminal Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Konteynır Terminal Şefi Maaşları

Liman Konteynır Terminal Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Konteynır Terminal Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Konteynır Terminal Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.34

Meslek Adı :

Liman Konteynır Terminal Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü kara ve deniz vasıtalarından ambar, sundurma vb. yerlerden yapılacak konteynır yükleme, boşaltma ve hamaliye hizmetlerinin süratli, emniyetli, verimli, ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Konteynır Terminal Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kendisine bağlı personeli sevk ve idare etmek,

b) Gemiden karaya, karadan gemiye yükleme, boşaltma vb. işlerin süratli, emniyetli ve verimli olacak şekilde yapılmasını sağlamak,

c) Konteynır gemi hizmetlerinin planlanması ile ilgili evrakları ilgililerden almak ve gereken bilgileri ilgililere vermek,

d) Kendisine bağlı personelin mesai geliş-gidiş saatlerini kontrol etmek,

e) Günlük iş programının birimine ait kısmını verimli bir şekilde yürütmek, f) Günlük yapılan işler hakkında ilgililere bilgi vermek,

g) Birimlerden kendi ünitesine gönderilen bilgilerin zamanında ve doğru gönderilmesini takip etmek, bilgilerin arşivlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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