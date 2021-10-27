Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) görev tanımı nedir, Liman Operasyon Elemanı (Puantör) ne iş yapar, Liman Operasyon Elemanı (Puantör) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Operasyon Elemanı (Puantör) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Tanımı;

Liman faaliyet sahası içinde günlük programa göre yapılan işlerde; muayene, tespit, muhafaza, teslim, bekleme, rezerve, manifesto fazlası veya noksanlığı ile ilgili evrakları tanzim ve takip eden, işlerin duraksamadan yürütülmesi için yükleme boşaltma postasını sevk ve idare eden kişidir.

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Maaşı Ne Kadar? 2021 Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Maaşları

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) maaşı ortalama aylık 5.250- TL’dir. En düşük Liman Operasyon Elemanı (Puantör) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Operasyon Elemanı (Puantör) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Ne İş Yapar?

Liman Operasyon Elemanı (Puantör), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muayene, tespit, muhafaza, teslim, rezerve, manifesto fazlası veya noksanlığı belirtilen evrakları tanzim ve takip etmek,

b) Liman faaliyet sahasında yapılan yükleme boşaltma işlerinde çeşitli sebeplerle boş kalacak işçilere ait bekleme zaptını tanzim etmek,

c) Posta çizelgesini tanzim etmek,

d) İşyerinde en uygun yükleme-boşaltma teçhizatının uygun usulde kullanılmasını sağlamak,

e) İş akışını temin etmek, duraksamaya sebebiyet vermemek,

f) İstif yapma ve bozma prensiplerine dikkat etmek, puantajı okunaklı ve muntazam bir şekilde tutmak, kazıntı ve silinti yapmamak,

g) Gemi, kara vasıtası ve vagonlara yapılacak yükleme boşaltmalarda gerekli kayıtları tutmak,

h) Postayı sevk ve idare etmek,

i) Vasıtalara ve işyerine ait hususi bilgileri işçilere öğretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Liman Operasyon Elemanı (Puantör) mesleğinin meslek kodu 4323.39 olarak belirlenmiştir



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