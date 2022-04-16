Liman Operasyon Planlamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Operasyon Planlamacısı görev tanımı nedir, Liman Operasyon Planlamacısı ne iş yapar, Liman Operasyon Planlamacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Operasyon Planlamacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Operasyon Planlamacısı Tanımı;

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Liman Operasyon Planlamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Operasyon Planlamacısı Maaşları

Liman Operasyon Planlamacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Operasyon Planlamacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Operasyon Planlamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.71

Meslek Adı :

Liman Operasyon Planlamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma ve kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde, iş talimatlarına uygun olarak; limanların hizmet verdiği trafik ve terminal çeşitlerine göre, gemi, saha ve kapı operasyon süreçlerini planlayan ve bu yönde planlanan yükleri gemi planına yerleştirip gemi kaptanı onayına sunan; gerektiğinde rıhtım/iskele ve araç planlaması yapan; iş makinelerine, depo ve diğer sahalara iş emrini veren, operasyonel olarak yükler hakkında ilgilisi ile iletişim kuran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Operasyon Planlamacısı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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