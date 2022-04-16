Liman Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Şefi görev tanımı nedir, Liman Şefi ne iş yapar, Liman Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Şefi Tanımı;

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Liman Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Şefi Maaşları

Liman Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.42

Meslek Adı :

Liman Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konteynır gemilerinden yapılan yükleme- boşaltma işlerinin gemi bay planına göre en kısa sürede ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlayan, işçileri sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Konteynır gemilerinin gemi bay planına göre operasyonun süratli, emniyetli, verimli, ekonomik bir şekilde icrasını sağlamak,

b) Konteynır gemilerine ait operasyon bilgilerini kontrol etmek,

c) Ünitesine bağlı personelin gemi nöbetlerini ve vardiya değişimlerini tanzim etmek,

d) Personelin çalışmasını ve devamlılığını kontrol etmek,

e) Konteynır tahliyelerinde puantajlarla manifestonun kontrolünü yapmak,

f) Konteynır yüklemelerinde, yükleme listelerini veya konteynır ordinolarını yüklemeye geçmeden önce kontrol etmek, gemi yüklemesini tanzim etmek,

g) Gemi dosyasını hazırlamak ve ilgili servise iletmek,

h) Bilgi işleme gönderilen bilgilerin zamanında ve doğru olmasını temin etmek,

i) İşçilerin emniyetli bir şekilde çalışmaları için gerekli tedbirleri almak ve çalışmaları kontrol etmek,

j) Çalışma esnasında iş akışını aksatan veya disipline aykırı davranışta bulunan işçilerle ilgili gerekli işlem yapılmasını sağlamak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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