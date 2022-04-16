Liman Servis Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Servis Şefi görev tanımı nedir, Liman Servis Şefi ne iş yapar, Liman Servis Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Servis Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Servis Şefi Tanımı;

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Liman Servis Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Servis Şefi Maaşları

Liman Servis Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Servis Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Servis Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.35

Meslek Adı :

Liman Servis Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Liman işletmesinde çalışan serdümen, gemi vinç operatörü vb. işçilerin çalışmalarını koordine eden, planlayan ve mesleki bilgilerin artırılması amacıyla eğitim programları hazırlayan ve uygulayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Servis Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçilerin işyerlerine zamanında sevkini sağlamak,

b) Serdümen, gemi vinç operatörleri ve işçilerin yükleme, boşaltma vb. işleri süratli, emniyetli ve verimli olacak şekilde planlamak ve koordinesini sağlamak,

c) Müteferrik işlerde çalışan işçilerin listelerini hazırlamak ilgili kişilere imzalatmak,

d) Belirlenen program dahilinde personeli eğitime tabi tutmak ve takibini yapmak,

e) İşçi puantajlarını kontrol etmek, imzalatmak ve ilgili birime göndermek,

f) Personelin mesai geliş-gidiş saatlerini takip etmek,

g) Personelin özlük (hasta kağıdı, izin vb.) işlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

h) Günlük yapılan işler hakkında ilgililere bilgi vermek,

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasını sağlamak,

i) İş kazası geçiren işçi için iş kazası zaptı düzenlemek,

j) İşçilere malzeme dağıtımının yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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