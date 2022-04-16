Liman Terminal Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Terminal Şefi görev tanımı nedir, Liman Terminal Şefi ne iş yapar, Liman Terminal Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Terminal Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Terminal Şefi Tanımı;

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Liman Terminal Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Terminal Şefi Maaşları

Liman Terminal Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Terminal Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Terminal Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.43

Meslek Adı :

Liman Terminal Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Limana yükleme boşaltma amacıyla müracaat eden gemilerin iş planlamasını yapan. Kargo eşyanın süratli, emniyetli ve ekonomik bir şekilde yükleme, boşaltma, hizmetlerini tertip ve organize eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Terminal Şefi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gemilerden,ambar, sundurma ve sahalardan her türlü kara, deniz vasıtalarına yükleme boşaltma hizmetlerini takip ve kontrol etmek,

b) Yükleme boşaltma hizmetlerinin planlanmasını koordine etmek, iş bölümü yapmak,

c) Yükleme boşaltma tekniği ile ilgili eğitim programları düzenlemek,

d) Yükleme boşaltma teçhizatını tanzim ve kontrol etmek, aksaklıkları gidermek amacıyla rapor hazırlayarak ilgili birime bildirmek,

e) Yükleme boşaltma eşya grubuna uygun ekipman eçhizelerin dağıtım ve kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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