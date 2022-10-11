Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) görev tanımı nedir, Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) ne iş yapar, Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Tanımı;

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Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Maaşları

Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.25

Meslek Adı :

Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

ilgili operasyon yöneticisinin gözetiminde, RTG (Rubber Tried Gantry) ve SSG (Ship to Shore Gantry) iş makinelerinin günlük kontrollerini yapan, gemi ve liman iskele, rıhtım, terminal alanlarında, bu iş makinelerini kullanarak yüklerin/konteynerlerin, tahliye, yükleme, istifleme, nakletme, aktarma gibi elleçleme işlemlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş talimatlarına uygun olarak gerçekleştiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışma öncesi iş makinesinin genel ve dış kontrolünü yapmak

d) Fonksiyonel kontrolleri yapmak

e) İş makinesinin görüş aksamı ve kabin temizliğini yapmak

f) Arıza bildiriminde bulunmak

g) RTG? nin hattını değiştirmek

h) Serdümenin işaretlerini takip etmek

i) Çalışma esnasında bekleme yapmak

j) Operasyon başlama onaylarını takip etmek

k) Spreaderi yüke veya konteynere sabitlemek

l) Yükü veya konteyneri vira yapmak

m) Yükü veya konteyneri trolleyle yürütmek

n) Aktarma araçlarını yönlendirmek

o) Yükü veya konteyneri mayna yapmak

p) SSG ile gemide kapak açma hareketi yapmak

q) SSG ile gemide kapak kapama hareketi yapmak

r) Mesleki Gelişim Uygulamalarına İştirak Etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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