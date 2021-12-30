Limbo ne demek, TDK'ya göre Limbo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Limbo ne demek? Limbo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi limbo kelimesi. Peki limbo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre limbo nedir, limbo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİMBO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Limbo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Limbo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre limbo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Irmaklarda, sığ sularda yük taşıyan bir tekne türü

- Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi

