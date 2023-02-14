Limi Rrustemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Limi Rrustemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Limi Rrustemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Limi Rrustemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Limi Rrustemi 20 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ardhurim Rrustemi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Limi Rrustemi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Limi Rrustemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Limi Rrustemi'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Limi Rrustemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Limi Rrustemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Limi Rrustemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Limi Rrustemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2020 yılında SC YF Juventus Altyapı

22 Ocak 2021 yılında Schaffhausen II

21 Aralık 2022 yılında FC Schaffhausen

Limi Rrustemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Limi Rrustemi şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Schaffhausen, SC YF Juventus

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.