Limited Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Limited Şirket kapatma ücreti ne kadar?

Bir veya birden fazla kişiyle kurulan Limited şirketi ticaret amaçlı kurulan şirketler için uygundur. Bu şirketlerin Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Bunun yanı sıra Limited şirketlerinin nasıl kurulduğunu merak edenler kadar limited şirketler nasıl kapatılır? Limited Şirket kapatma ücreti ne kadar? soruları da merak edilmektedir. İşte tüm bu soruların cevabı ise haberimizde...

Limitet şirketler kurulurken, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketleridir. Limitet şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limitet şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limitet şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir.

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LİMİTED ŞİRKET NASIL KAPATILIR 2023?

Limited şirketlerini kapatmak isteyenler belirlenen evrakları hazırlayıp ilgili yerlere teslim etmesi gerekir. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün belirlediği evrakları hazırlayarak şirketinizin kapatılması için hazırlıklara başlayabilirsiniz.

Bu evraklar ise, dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Ortaklar Genel kurulu kararı (Noter tasdikl1 nüsha)

Genel kurulca onaylanmış, genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kesin bilanço 1 nüsha

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Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ortaklara yapılan taahhütlü mektup fotokopileri

Sigortalı işten çıkış bildirgesi(her ortak için 3 nüsha)Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 3 AY sonra toplanabilir. - Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir.

LİMİTED ŞİRKET KAPATMA ÜCRETİ NE KADAR?

Her ne kadar bir şirket kurarken masraflar ortaya çıksa da kapatırken de belirli bir miktar ücret ayırmanız gerekir. Limited şirket kapatırken Harç bedeli ise yaklaşık 665 TL gibi bir ücret alınmaktadır.