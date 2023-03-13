Şirket kurmak için birçok işlem sırasıyla gerçekleştirilmekle birlikte çok yoğun bir süreçtir. Kurulacak olan şirketin ne tür faaliyetler gerçekleştirmesi gerekir bununun kararı verilmeli ve ardından ortaklarla gerekli işlemler ilgili kişiler tarafından sağlanmalıdır. Şirket türleri de önemli bir konu olurken Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur? gibi sorulara yanıt ararlar. İşte şirket türleri arasında yerini alan Limited şirket ile ilgili merak ettiğiniz soruların detayları haberimizde...

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LİMİTED ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

Limitet şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketi. Limitet şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limitet şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limitet şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır. Limitet şirketler 10.000 TL esas sermaye ile kurulabilir ve ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması gerekmektedir.

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Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

LİMİTED ŞİRKETİ ÖZELLİKLERİ

Limited şirket kurabilmek için bir ve 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulmaktadır.

Şirket kurmak için ise sermaye miktarınızın en az 10.000 TL olmalıdır.

Kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorunludur.

Vergilerin muhatabı şirketlerdir.

Sermayeye ortak olan kişilerin hisselere değil paylara bölünür.

LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR?

Bir limited şirket açılmak istenildiği takdirde mali müşavirliğe gidip gerekli bilgileri almalı ve birlikte hareket etmelisiniz. Şirketiniz ne ile ilgilenecek, şirketin isminin ne olacağı, sermayenizin miktarı, şirketin başındaki müdür, ortakların sayısı ve hisse oranlarını iletmeli ve üzerinde beyin fırtınası yapılmalıdır.

Şirketin kurulması için Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden, gerekli evraklar mali müşaviriniz tarafından takip edilir. Bu adımdan sonra MERSİS sistemi şirkete vergi kimlik numarası ataması yapar. Ardından Ticaret Sicili Müdürlüğünde işlemler yapılır. Yapılan işlemlerin ardından şirket sicil tasdiknamesi ve şirket defterleri alınır. Sonraki işlemler ise vergi dairesi ile birlikte yürütülür.