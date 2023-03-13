Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

Ticaret amaçlı bir şirket kurmak için öncelikli hedef piyasa analizi yapılması ve ticaretin yapılması için gerekli kriterlerin oluşması son derece önemlidir. Öncelikli olarak şirket kurmak için hangi amaçla kurulması gerektiğinin araştırılması büyük önem arz eder. Bu kapsamda Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur? sorularını araştırdık. Detaylar haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

Şirket kurmak için birçok işlem sırasıyla gerçekleştirilmekle birlikte çok yoğun bir süreçtir. Kurulacak olan şirketin ne tür faaliyetler gerçekleştirmesi gerekir bununun kararı verilmeli ve ardından ortaklarla gerekli işlemler ilgili kişiler tarafından sağlanmalıdır. Şirket türleri de önemli bir konu olurken Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur? gibi sorulara yanıt ararlar. İşte şirket türleri arasında yerini alan Limited şirket ile ilgili merak ettiğiniz soruların detayları haberimizde...

Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

LİMİTED ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

Limitet şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketi. Limitet şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limitet şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limitet şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır. Limitet şirketler 10.000 TL esas sermaye ile kurulabilir ve ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması gerekmektedir.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

LİMİTED ŞİRKETİ ÖZELLİKLERİ

Limited şirket kurabilmek için bir ve 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulmaktadır.

Şirket kurmak için ise sermaye miktarınızın en az 10.000 TL olmalıdır.

Kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorunludur.

Vergilerin muhatabı şirketlerdir.

Sermayeye ortak olan kişilerin hisselere değil paylara bölünür.

Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR?

Bir limited şirket açılmak istenildiği takdirde mali müşavirliğe gidip gerekli bilgileri almalı ve birlikte hareket etmelisiniz. Şirketiniz ne ile ilgilenecek, şirketin isminin ne olacağı, sermayenizin miktarı, şirketin başındaki müdür, ortakların sayısı ve hisse oranlarını iletmeli ve üzerinde beyin fırtınası yapılmalıdır.

Şirketin kurulması için Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden, gerekli evraklar mali müşaviriniz tarafından takip edilir. Bu adımdan sonra MERSİS sistemi şirkete vergi kimlik numarası ataması yapar. Ardından Ticaret Sicili Müdürlüğünde işlemler yapılır. Yapılan işlemlerin ardından şirket sicil tasdiknamesi ve şirket defterleri alınır. Sonraki işlemler ise vergi dairesi ile birlikte yürütülür.

İlgili Haberler
Komandit Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Komandit Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şahıs Firması Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Şahıs Firması Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Kolektif Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Kolektif Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Komandit Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Komandit Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
12 Mart 2023 Pazar: Altın alacaklar aman kar yapalım derken zarar etmeyin! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
12 Mart 2023 Pazar: Altın alacaklar aman kar yapalım derken zarar etmeyin! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
Son Haberler
Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı
Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı
Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”
Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu! O tarihte başlıyor
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu! O tarihte başlıyor
11 Mart 2023 Cumartesi serbest piyasalarda son durum! Altın yerinde durmuyor! Altın, Euro ve Dolar alacakların dikkatine!
11 Mart 2023 Cumartesi serbest piyasalarda son durum! Altın yerinde durmuyor! Altın, Euro ve Dolar alacakların dikkatine!
Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
Çok Okunanlar
2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?
2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
Bağırsaklarından uyuşturucu çıktı! 2 yabancı uyruklu otobüste gözaltına alındı
Bağırsaklarından uyuşturucu çıktı! 2 yabancı uyruklu otobüste gözaltına alındı
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!
9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!