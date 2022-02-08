Limitet Ortaklık ne demek, TDK'ya göre Limitet Ortaklık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Limitet ortaklık ne demek? Limitet ortaklık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi limitet ortaklık kelimesi. Peki limitet ortaklık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre limitet ortaklık nedir, limitet ortaklık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİMİTET ORTAKLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Limitet ortaklık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre limitet ortaklık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ortaklarının sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlı bulunan ortaklık, limitet şirket

