Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kırşehir'de limon yüklü kamyonet lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 06 BJ 2031 plakalı kamyonet, Kırşehir istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü M.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA