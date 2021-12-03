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Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde yarışmalardan limoni kek yapmaları istendi. Bu lezzetli tatlının tarifi internette araştırılıyor. Peki, Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar limoni kek yapacaklar. Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasında hafta içi her gün bir isim en güzel yemeği yaparak çeyrek altını kazanma şansına sahip oluyor. Bu bağlamda, Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

LİMONİ KEK MALZEMELERİ

2,5 su bardağı un

1,5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 adet limon

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

LİMONİ KEK NASIL YAPILIR?

Derin bir kaseye yumurtaları kırılır. Üzerine toz şekeri ilave edilerek birkaç dakika çırpılır.

Süt, sıvı yağ ve 4 yemek kaşığı limon suyu da eklenerek karıştırmaya devam edilir.

Daha sonra kabartma tozu, vanilya ve un yavaş yavaş eklenerek çırpılır.

En son rendelenmiş limon kabuğunu da ilave edilerek karıştırılır. Kekin hamur cıvık olursa bir miktar daha un eklenebilir.

Kek hamuru önceden yağlanan fırın kabına dökülür ve eşit bir şekilde yayılır.

Önceden 170 derecede ısıtılan fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirilir.

Üzeri kızaran kekin içi de kürdanla kontrol edilir ve pişince fırından çıkarılır.

Afiyet olsun...

Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

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