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Limonlu Deresi taştı, seraları ve narenciye bahçelerini su bastı (2)

Mersin kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması için Anamur İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Limonlu Deresi taştı, seraları ve narenciye bahçelerini su bastı (2)

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Mersin kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması için Anamur İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşamdan başlamak üzere hafta sonunu kapsayacak etkili olacağı belirtilen şiddetli yağış, fırtına, hortum ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olmasının istendiği anonsta, "Yöremizde şiddetli yağış, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması özenle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

 

 

 

 

 

 

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