Lin Dai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lin Dai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lin Dai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lin Dai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lin Dai 28 Kasım 1987 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 戴琳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lin Dai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lin Dai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 2 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Lin Dai'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lin Dai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lin Dai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lin Dai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lin Dai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Nisan 2009 yılında Slavija S.

27 Temmuz 2009 yılında SH Shenhua

2 Ocak 2014 yılında SD Luneng

Lin Dai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lin Dai şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Lin Dai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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