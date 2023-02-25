Lin Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lin Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lin Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lin Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lin Gao 14 Şubat 1986 tarihinde Zhengzhou, Henan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郜林 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lin Gao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lin Gao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Lin Gao'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lin Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lin Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lin Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lin Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında SH Shenhua SVA

1 Ocak 2010 yılında GZ Evergrande

24 Şubat 2020 yılında SZ FC

Lin Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lin Gao şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lin Gao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1999–2001Qinhuangdao Football School2001–2004Shanghai Shenhua

Çin takımında 18 numaralı formasıyla 31 Temmuz 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 109 maçta 22 gol atmıştır.

Çin Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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