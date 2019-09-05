Lina Daniela Daza'nın podyumda elbise düştü

Ünlü manken Lina Daniela Daza talihsiz bir podyum kazası yaşadı.

Lina Daniela Daza, Colombiya'da düzenlenen bir defilede podyuma çıktı.

Podyumda yürürken elbisesinin askıları açılınca sakin bir şekilde elleriyle göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti.

Hiç panik yapmadan, kulise dönmek yerine podyumda yürümeye devam eden manken, uzun süre ayakta alkışlandı.

İşte mankenin o zor anları:

Moda otoriterleri, elbisesi düşmesine rağmen podyumu terk etmeyen modeli profesyonelce davrandığını belirtip modele övgüler yağdırdılar.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Daza, "Şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Podyumun ortasında sütyenim düştü ve tepkim tamamen iç güdüseldi." dedi.