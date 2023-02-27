Linas Klimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linas Klimavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Linas Klimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Linas Klimavicius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Linas Klimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linas Klimavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Linas Klimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linas Klimavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linas Klimavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linas Klimavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linas Klimavicius 10 Nisan 1989 tarihinde Panevėžys şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Linas Klimavičius şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linas Klimavicius Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Linas Klimavicius, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Linas Klimavicius'nin FK Panevezys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Linas Klimavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linas Klimavicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Linas Klimavicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linas Klimavicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Suduva

1 Ocak 2008 yılında Dnipro

6 Temmuz 2010 yılında Kryvbas

1 Aralık 2010 yılında Dnipro

1 Ocak 2011 yılında Dnipro II

18 Ocak 2013 yılında Daugava Riga

10 Mart 2014 yılında Trakai

1 Ocak 2016 yılında Zalgiris

23 Ocak 2019 yılında FC Dinamo

12 Ocak 2020 yılında ACSM Poli Iasi

10 Eylül 2020 yılında Suduva

9 Mart 2021 yılında DFK Dainava

7 Ocak 2022 yılında Panevezys

Linas Klimavicius kimdir

Linas Klimavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linas Klimavicius şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ekranas Panevezys

Linas Klimavicius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Linas Klimavicius nereli

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