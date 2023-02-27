Linas Zingertas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linas Zingertas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linas Zingertas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linas Zingertas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linas Zingertas 26 Ocak 2002 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linas Zingertas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Linas Zingertas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Linas Zingertas'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Linas Zingertas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linas Zingertas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Linas Zingertas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linas Zingertas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Suduva

30 Ocak 2018 yılında Hellas Verona A

1 Temmuz 2018 yılında Hellas U17

1 Temmuz 2019 yılında Verona U19

2 Şubat 2021 yılında Sona

30 Haziran 2021 yılında Verona U19

14 Şubat 2022 yılında Suduva

Linas Zingertas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linas Zingertas şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Linas Zingertas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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