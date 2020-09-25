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Lincoln City 7-2 Liverpool | MAÇ ÖZETİ

Liverpool, İngiltere Lig Kupasında Lincoln City, deplasmanına gitti. Kırmızılar, karşılaşmadan 7-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. turunda adeta gol olup yağdı. Premier Lig'in iki alt liginde mücadele eden Lincoln City ile karşılaşan Kırmızılar, karşılaşmadan 7-2 galip ayrıldı.

Liverpool'un gollerini Curtis Jones (2), Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino (2), Marko Grujic ve Divock Origi attı.

Lincoln City'nin golleri ise Adetayo Edun ile Lewis Montsma'dan geldi.
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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