Lincoln City 7-2 Liverpool | MAÇ ÖZETİ

Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. turunda adeta gol olup yağdı. Premier Lig'in iki alt liginde mücadele eden Lincoln City ile karşılaşan Kırmızılar, karşılaşmadan 7-2 galip ayrıldı.

Liverpool'un gollerini Curtis Jones (2), Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino (2), Marko Grujic ve Divock Origi attı.

Lincoln City'nin golleri ise Adetayo Edun ile Lewis Montsma'dan geldi.

