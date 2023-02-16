Lincoln kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lincoln Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lincoln adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lincoln Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lincoln 30 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lincoln de Oliveira Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lincoln Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lincoln, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lincoln'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lincoln Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lincoln isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lincoln Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lincoln futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Guarany-CE

1 Ocak 2020 yılında Icasa

28 Eylül 2020 yılında Tarxien

23 Kasım 2020 yılında Icasa

28 Haziran 2021 yılında Maracanã

1 Eylül 2021 yılında Pacajus EC

17 Eylül 2021 yılında Caucaia-CE

20 Aralık 2021 yılında Pacajus EC

14 Mart 2022 yılında Floresta-CE

23 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Lincoln Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lincoln şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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