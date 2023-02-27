Lincoln kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lincoln Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lincoln adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lincoln Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lincoln 16 Aralık 2000 tarihinde Serra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lincoln Corrêa dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lincoln Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lincoln, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lincoln'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lincoln Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lincoln9/

Lincoln Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lincoln isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lincoln Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lincoln futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Flamengo

20 Ocak 2021 yılında Vissel Kobe

11 Ağustos 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Vissel Kobe

Lincoln Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lincoln şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lincoln Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Flamengo (2015-2017)

Brezilya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 9 gol atmıştır.

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