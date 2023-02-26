Linda Mntambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linda Mntambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linda Mntambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linda Mntambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linda Mntambo 3 Haziran 1989 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Onassis Linda Mntambo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linda Mntambo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pulse Players yapmaktadır. Linda Mntambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Linda Mntambo'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Linda Mntambo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/lindamntambo23?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Haberin Devamı

Linda Mntambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linda Mntambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Linda Mntambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linda Mntambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Roses United

1 Temmuz 2014 yılında Jomo Cosmos

1 Ocak 2018 yılında Chippa United

1 Temmuz 2018 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Linda Mntambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linda Mntambo şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.