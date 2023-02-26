Linda Mtange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linda Mtange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Linda Mtange kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Linda Mtange ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Linda Mtange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linda Mtange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Linda Mtange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linda Mtange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linda Mtange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linda Mtange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linda Mtange 26 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur.  Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linda Mtange Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. Linda Mtange'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Linda Mtange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linda Mtange isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Linda Mtange Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linda Mtange kimdir

Linda Mtange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linda Mtange şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Linda Mtange nereli

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