Lindani Shange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindani Shange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindani Shange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindani Shange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindani Shange 16 Şubat 2001 tarihinde Inanda şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindani Shange Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lindani Shange'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lindani Shange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindani Shange isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lindani Shange Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindani Shange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2021 yılında AmaZulu FC

Lindani Shange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindani Shange şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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