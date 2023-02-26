Lindokuhle Mbatha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindokuhle Mbatha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindokuhle Mbatha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindokuhle Mbatha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindokuhle Mbatha 25 Haziran 1985 tarihinde Newcastle, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lindokuhle John Mbatha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindokuhle Mbatha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lindokuhle Mbatha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lindokuhle Mbatha'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lindokuhle Mbatha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindokuhle Mbatha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lindokuhle Mbatha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindokuhle Mbatha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pietersburg P.

1 Temmuz 2008 yılında Black Aces

1 Temmuz 2011 yılında Platinum Stars

1 Temmuz 2014 yılında Sundowns

29 Ocak 2016 yılında Black Aces

30 Haziran 2016 yılında Sundowns

4 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2016 yılında Highlands Park

22 Eylül 2020 yılında TS Galaxy FC

Lindokuhle Mbatha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindokuhle Mbatha şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Lindokuhle Mbatha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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