Lindokuhle Mbatha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindokuhle Mbatha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lindokuhle Mbatha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lindokuhle Mbatha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lindokuhle Mbatha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindokuhle Mbatha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lindokuhle Mbatha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindokuhle Mbatha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindokuhle Mbatha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindokuhle Mbatha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindokuhle Mbatha 25 Haziran 1985 tarihinde Newcastle, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lindokuhle John Mbatha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindokuhle Mbatha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lindokuhle Mbatha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lindokuhle Mbatha'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lindokuhle Mbatha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindokuhle Mbatha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lindokuhle Mbatha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindokuhle Mbatha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pietersburg P.

1 Temmuz 2008 yılında Black Aces

1 Temmuz 2011 yılında Platinum Stars

1 Temmuz 2014 yılında Sundowns

29 Ocak 2016 yılında Black Aces

30 Haziran 2016 yılında Sundowns

4 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2016 yılında Highlands Park

22 Eylül 2020 yılında TS Galaxy FC

Lindokuhle Mbatha kimdir

Lindokuhle Mbatha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindokuhle Mbatha şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Lindokuhle Mbatha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lindokuhle Mbatha nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Philani Kumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philani Kumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Philani Kumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philani Kumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jefferson Vernaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Vernaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jefferson Vernaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Vernaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sbusiso Magaqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sbusiso Magaqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sbusiso Magaqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sbusiso Magaqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi