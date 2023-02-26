Lindokuhle Mtshali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindokuhle Mtshali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindokuhle Mtshali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindokuhle Mtshali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindokuhle Mtshali 2 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindokuhle Mtshali Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lindokuhle Mtshali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lindokuhle Mtshali'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lindokuhle Mtshali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindokuhle Mtshali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lindokuhle Mtshali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindokuhle Mtshali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Orlando Pirates

31 Ağustos 2016 yılında Real Kings

30 Haziran 2017 yılında Orlando Pirates

31 Ağustos 2017 yılında Real Kings

3 Ağustos 2019 yılında Golden Arrows

13 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Lindokuhle Mtshali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindokuhle Mtshali şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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