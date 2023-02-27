Lindon Emerllahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindon Emerllahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindon Emerllahu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindon Emerllahu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindon Emerllahu 7 Aralık 2002 tarihinde Mushtishtë, Therandë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindon Emerllahu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Lindon Emerllahu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lindon Emerllahu'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lindon Emerllahu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindon Emerllahu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lindon Emerllahu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindon Emerllahu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Ballkani

Lindon Emerllahu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindon Emerllahu şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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