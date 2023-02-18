Lindon Selahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindon Selahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lindon Selahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lindon Selahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lindon Selahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindon Selahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindon Selahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindon Selahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindon Selahi 26 Şubat 1999 tarihinde Namur şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindon Selahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Lindon Selahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lindon Selahi'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lindon Selahi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lindon_se99/

Lindon Selahiboyu ve yaşı kaç

Lindon Selahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindon Selahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lindon Selahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindon Selahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2016 yılında Standard U21

1 Temmuz 2018 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2019 yılında Twente

15 Ocak 2021 yılında Willem II

30 Haziran 2021 yılında Twente

29 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

Lindon Selahi kimdir

Lindon Selahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindon Selahi şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UR Namur, Standard Liege, RSC Anderlecht (2014-2016)

Lindon Selahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Lindon Selahi nereli

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