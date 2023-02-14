Lindrit Kamberi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindrit Kamberi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindrit Kamberi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindrit Kamberi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindrit Kamberi 7 Ekim 1999 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindrit Kamberi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Lindrit Kamberi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lindrit Kamberi'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lindrit Kamberi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lindrit Kamberi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lindrit Kamberi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindrit Kamberi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

18 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

3 Ağu 2020 yılında FC Zürich

4 Eylül 2020 yılında FC Winterthur

20 Mart 2021 yılında FC Zürich

Lindrit Kamberi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindrit Kamberi şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lindrit Kamberi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Volketswil, FC Zürich-Oberland, FC Zürich

İsviçre U20 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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