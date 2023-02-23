Lindsay Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindsay Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lindsay Rose kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lindsay Rose ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lindsay Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindsay Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lindsay Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindsay Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindsay Rose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindsay Rose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindsay Rose 8 Şubat 1992 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mauritius,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Lindsay Rose şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindsay Rose Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Lindsay Rose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lindsay Rose'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lindsay Rose Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lrose20/

Lindsay Rose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindsay Rose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lindsay Rose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindsay Rose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stade Lavallois

15 Ocak 2013 yılında Valenciennes FC

17 Temmuz 2014 yılında Olimpik Lyon

28 Ocak 2016 yılında FC Lorient

30 Haziran 2016 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2016 yılında FC Lorient

11 Ocak 2017 yılında SC Bastia

30 Haziran 2017 yılında FC Lorient

24 Ocak 2019 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2019 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2019 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2021 yılında Legia Varşova

Lindsay Rose kimdir

Lindsay Rose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindsay Rose şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Lindsay Rose Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Morityus takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lindsay Rose nereli

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