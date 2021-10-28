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  3. Linet'den Bülent Serttaş'a red! İkili arasında tansiyon git gide yükseliyor! "Programda yer almak istemiyorum"

Linet'den Bülent Serttaş'a red! İkili arasında tansiyon git gide yükseliyor! "Programda yer almak istemiyorum"

Linet, geçtiğimiz haftalarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programından davet almıştı. Aynı programa Bülent Serttaş'ın da çıkacağından son anda haberdar olan Linet, programa katılmamıştı. İkili arasındaki gerginliğin nedeni ortaya çıktı.

Linet'den Bülent Serttaş'a red! İkili arasında tansiyon git gide yükseliyor! "Programda yer almak istemiyorum"

Ünlü sanatçı Linet, son dönemde seslendirdiği şarkılar ve yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiriyor.

Sanatçı Linet, bundan iki hafta önce Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulan 'Şarkılar Bizi Söyler' programından davet aldı.

BÜLENT SERTTAŞ'A RED

Konuklar arasında Bülent Serttaş'ın da yer aldığını gören Linet, "Programda yer almak istemiyorum" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Linet'den Bülent Serttaş'a red! İkili arasında tansiyon git gide yükseliyor! Programda yer almak istemiyorum

BÜLENT SERTTAŞ’TAN RAHATSIZ OLDU

Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş uzun süre gündemden düşmemişti.

Şarkıcı Linet'in, Bülent Serttaş'ın Didem'e karşı olan davranışından rahatsız olduğu ve bu nedenle kendisiyle aynı programda yer almak istemediği öğrenildi.

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