Linolyum İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Linolyum İmal İşçisi görev tanımı nedir, Linolyum İmal İşçisi ne iş yapar, Linolyum İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Linolyum İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Linolyum İmal İşçisi Tanımı;

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Linolyum İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Linolyum İmal İşçisi Maaşları

Linolyum İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Linolyum İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Linolyum İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.46

Meslek Adı :

Linolyum İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Linolyum imalinde gerekli el ve makine işlerinden birini veya birkaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Linolyum İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yağ, reçine ve öğütülmüş mantar gibi maddeleri bir karıştırma makinesinde linolyum hamuru yapmak,

b) Hamuru keten bezi veya çuval üzerine seren bir kalandır makinesini çalıştırmak,

c) Üzerine linolyum hamuru serilen bu bezleri kurumak ve sertleşmek üzere birkaç gün ısıtılmış odalarda bırakmak,

d) Çeşitli yağlı boyalarla renklendirilmiş oymalı silindirleriyle linolyum üzerine şekiller basan rotatif bir makineyi çalıştırmak,

e) Linolyumu bir makineden geçirerek kenarlarını düzeltmek, istenilen boyda keser ve bitmiş linolyumda kusur araştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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