Linpeng Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linpeng Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linpeng Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linpeng Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linpeng Zhang 9 Mayıs 1989 tarihinde Ji'nan, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张琳芃 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linpeng Zhang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Linpeng Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Linpeng Zhang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Linpeng Zhang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victoryzhanglinpeng/

Linpeng Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linpeng Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Linpeng Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linpeng Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında SH East Asia

1 Ocak 2011 yılında GZ Evergrande

11 Nisan 2022 yılında SH Port

Linpeng Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linpeng Zhang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Linpeng Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 92 maçta 5 gol atmıştır.

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