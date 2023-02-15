Linus Carlstrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Carlstrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Carlstrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Carlstrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Carlstrand 31 Ağu 2004 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Carlstrand Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Linus Carlstrand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Linus Carlstrand'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Linus Carlstrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Linus Carlstrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Linus Carlstrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Carlstrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında IFK U17

1 Ocak 2022 yılında IFK U19

31 Ağu 2022 yılında IFK Göteborg

Linus Carlstrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Carlstrand şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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