Linus Hallenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Hallenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Hallenius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Hallenius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Hallenius 1 Nisan 1989 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Linus Peter Hallenius şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Hallenius Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Linus Hallenius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Linus Hallenius'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Linus Hallenius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Linus Hallenius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Linus Hallenius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Hallenius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında GIF Sundsvall

1 Temmuz 2009 yılında Hammarby

1 Ocak 2011 yılında Genoa

1 Şubat 2011 yılında FC Lugano

30 Haziran 2011 yılında Genoa

1 Temmuz 2011 yılında Padova

30 Haziran 2012 yılında Genoa

11 Temmuz 2013 yılında FC Aarau

17 Temmuz 2014 yılında Hammarby

26 Ocak 2016 yılında Helsingborgs IF

23 Ocak 2017 yılında GIF Sundsvall

1 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

29 Temmuz 2020 yılında Norrköping

30 Ocak 2021 yılında GIF Sundsvall

Linus Hallenius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Hallenius şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Linus Hallenius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GIF Sundsvall (-2006)

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.