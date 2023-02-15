Linus Mattsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Mattsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Mattsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Mattsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Mattsson 9 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Mattsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Linus Mattsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Linus Mattsson'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Linus Mattsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Linus Mattsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Linus Mattsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Mattsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2019 yılında Gefle

19 Şubat 2020 yılında Akropolis

11 Ocak 2022 yılında Skövde AIK

Linus Mattsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Mattsson şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Linus Mattsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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