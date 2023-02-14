Linus Obexer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Obexer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Obexer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Obexer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Obexer 5 Haziran 1997 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Linus Max Obexer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Obexer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Linus Obexer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Linus Obexer'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Linus Obexer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Linus Obexer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Linus Obexer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Obexer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2015 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2016 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2017 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2018 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2018 yılında FC Aarau

30 Haziran 2019 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2019 yılında FC Lugano

30 Haziran 2020 yılında BSC Young Boys

9 Ekim 2020 yılında FC Vaduz

31 Aralık 2020 yılında BSC Young Boys

1 Ocak 2021 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

Linus Obexer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Obexer şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Linus Obexer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Länggasse (03/2005-07/2008), BSC Young Boys (08/2008-06/2015)

İsviçre U19 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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