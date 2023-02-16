Linus Rosenlocher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Rosenlocher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Rosenlocher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Rosenlocher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Rosenlocher 9 Eylül 2000 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Rosenlocher Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Linus Rosenlocher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Linus Rosenlocher'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Linus Rosenlocher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linus Rosenlocher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Linus Rosenlocher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Rosenlocher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg II

19 Şubat 2021 yılında Nürnberg

11 Ocak 2022 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2022 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Linus Rosenlocher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Rosenlocher şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hochzoll, Tuspo Nürnberg, SpVgg Mögeldorf (-2016), 1.FC Nürnberg (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.