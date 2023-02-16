Linus Schafer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Schafer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Schafer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Schafer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Schafer 6 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Schafer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini teamplayer Sportmanagement yapmaktadır. Linus Schafer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Linus Schafer'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Linus Schafer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linus Schafer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Linus Schafer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Schafer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SC Borgfeld U17

1 Temmuz 2019 yılında JFV Bremen U17

1 Temmuz 2020 yılında Nordwest U19

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Linus Schafer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Schafer şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

JFV Bremen (-2018), SC Borgfeld (2018-2019), JFV Bremen (2019-2020), JFV Nordwest (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.