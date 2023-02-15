Linus Tagesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Tagesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Tagesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Tagesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Tagesson 11 Şubat 2002 tarihinde Åkersberga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Tagesson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Linus Tagesson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Linus Tagesson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Linus Tagesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Linus Tagesson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Linus Tagesson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Tagesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IFK Österåker

1 Ocak 2018 yılında Djurgården U17

8 Ocak 2019 yılında Djurgården U19

8 Ocak 2020 yılında Djurgården

31 Mart 2022 yılında Täby FK

30 Kasım 2022 yılında Djurgården

8 Ocak 2023 yılında Örgryte

Linus Tagesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Tagesson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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