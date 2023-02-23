Linus Wahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Wahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Linus Wahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Linus Wahlqvist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Linus Wahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Wahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Linus Wahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linus Wahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linus Wahlqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linus Wahlqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linus Wahlqvist 11 Kasım 1996 tarihinde Norrköping şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Rolf Linus Wahlqvist şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linus Wahlqvist Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Linus Wahlqvist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Linus Wahlqvist'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Linus Wahlqvist Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liinuswahlqvist/

Linus Wahlqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Linus Wahlqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Linus Wahlqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linus Wahlqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Norrköping U19

8 Ocak 2014 yılında Norrköping

16 Temmuz 2018 yılında Dresden

4 Ağustos 2020 yılında Norrköping

1 Ocak 2023 yılında Pogon Szczecin

Linus Wahlqvist kimdir

Linus Wahlqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linus Wahlqvist şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eneby BK (2002-2009), IFK Norrköping (2009-2014)

Linus Wahlqvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 2 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Linus Wahlqvist nereli

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