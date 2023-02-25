Lion Cahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Cahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lion Cahani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lion Cahani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.