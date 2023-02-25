Lion Cahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Cahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lion Cahani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lion Cahani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lion Cahani 11 Ocak 2002 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lion Cahani Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lion Cahani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lion Cahani'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lion Cahani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lion Cahani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2016 yılında Int. Tiranë U17
31 Ağustos 2018 yılında Akademia U21
6 Şubat 2020 yılında Akademia e Fut.
8 Ekim 2020 yılında HNK Gorica U19
1 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica
19 Ağustos 2021 yılında Karlovac 1919
11 Şubat 2022 yılında HNK Gorica
21 Şubat 2022 yılında NK Trnje Zagreb
30 Haziran 2022 yılında HNK Gorica
25 Ağustos 2022 yılında NK Bjelovar
30 Ocak 2023 yılında KF Luzi United
Lion Cahani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lion Cahani şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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