Lion Cahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Cahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lion Cahani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lion Cahani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lion Cahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Cahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lion Cahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Cahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lion Cahani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lion Cahani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lion Cahani 11 Ocak 2002 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lion Cahani Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lion Cahani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lion Cahani'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lion Cahani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lion Cahani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Int. Tiranë U17

31 Ağustos 2018 yılında Akademia U21

6 Şubat 2020 yılında Akademia e Fut.

8 Ekim 2020 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

19 Ağustos 2021 yılında Karlovac 1919

11 Şubat 2022 yılında HNK Gorica

21 Şubat 2022 yılında NK Trnje Zagreb

30 Haziran 2022 yılında HNK Gorica

25 Ağustos 2022 yılında NK Bjelovar

30 Ocak 2023 yılında KF Luzi United

Lion Cahani kimdir

Lion Cahani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lion Cahani şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lion Cahani nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Bachir Della Krachai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bachir Della Krachai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bachir Della Krachai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bachir Della Krachai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Donachie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Donachie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Donachie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Donachie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kamel Soufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamel Soufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kamel Soufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamel Soufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Pavlesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Pavlesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Pavlesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Pavlesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi