Lion Muharremi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Muharremi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lion Muharremi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lion Muharremi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lion Muharremi 8 Haziran 2002 tarihinde Mat şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lion Muharremi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lion Muharremi'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lion Muharremi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lion Muharremi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lion Muharremi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lion Muharremi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2020 yılında KF Bulqiza

17 Eylül 2021 yılında KF Klosi

1 Temmuz 2022 yılında KS Burreli

Lion Muharremi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lion Muharremi şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KS Burreli (2012-2014), FC Kinostudio Tiranë (2014-2016), KS Burreli (2016-01/2018), Shkëndija Durrës (01/2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.