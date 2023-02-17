Lion Schuster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Schuster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lion Schuster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lion Schuster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lion Schuster 9 Ağu 2000 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lion Schuster Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Lion Schuster, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lion Schuster'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lion Schuster Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lion_schuster/

Lion Schuster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lion Schuster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lion Schuster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lion Schuster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Casino Baden Jg

1 Temmuz 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2020 yılında Rapid Wien

Lion Schuster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lion Schuster şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SKV Altenmarkt; Badener AC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.